NAACP Image Awards – Harry und Meghan würdigen in Dankesrede das ukrainische Volk

Am Samstagabend räumen Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) einen Preis ab. Die Dankesrede nutzen sie, um die Situation in der Ukraine anzusprechen.

Als sie die Bühne betraten, wandte sich der Herzog von Sussex ans Publikum, um den Konflikt in der Ukraine nach der russischen Invasion dieser Woche anzusprechen . «Wir möchten den Menschen in der Ukraine unsere Anerkennung aussprechen, die dringend unsere fortgesetzte Unterstützung als globale Gemeinschaft benötigen», sagte er.

Bereits vor der Preisverleihung bekundeten die beiden ihre Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk. «Prinz Harry und Meghan, der Duke und die Duchess of Sussex, und wir alle bei Archewell stehen angesichts dieses Bruchs internationalen und humanitären Rechts hinter den Menschen in der Ukraine», hiess es in einer Mitteilung ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell vom Donnerstag. Darin appellierten die beiden an «die Weltgemeinschaft und ihre Oberhäupter», es ihnen gleichzutun.