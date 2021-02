In einer Mitteilung bestätigt das britische Königshaus, dass Meghan und Harry künftig keine militärischen Ehrenämter und Schirmherrschaften mehr übernehmen werden.

Prinz Harry (36) und seine Frau Meghan (39) werden nicht mehr zu ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückkehren. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag nach Gesprächen mit dem Paar mit. So heisst es in einem Statement: «Die Königin bestätigt, dass der Rückzug von der Arbeit der Royal Family bedeutet, dass keine Verantwortungen und Pflichten, die mit einem Leben im öffentlichen Dienst einhergehen, mehr getätigt werden können.»