Archie ist der Überraschungsgast

Am Ende der 33-minütigen Spezialfolge spielen Meghan und Harry das gemeinsame Lieblingslied «This Little Light of Mine» – ein Song, der auch an ihrer Hochzeit lief. «Die Botschaft des Songs ist uns sehr wichtig», sagt Harry. «Er handelt davon, dass wir alle die Macht, die in uns steckt, nutzen sollten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.» Meghan sagt: «Wie wir alle wissen, kann Dunkelheit keine Dunkelheit vertreiben. Nur das Licht ist dazu fähig.»