Für Dianas BBC-Interview bekommen Prinz Harry und Prinz William 1,8 Millionen Franken

Als Wiedergutmachung will der britische Sender den Prinzen William (39) und Harry (36) 1,8 Millionen Franken Schmerzensgeld zahlen, die an eine Wohltätigkeitsorganisation gehen sollen.

Dianas Bruder Charles Spencer (57) hatte erneut Vorwürfe erhoben, dass der Journalist unechte Dokumente und andere unehrliche Taktiken angewandt habe, um Diana zu dem Interview zu überreden. In einem Bericht im Auftrag der BBC im Mai 2021 stand, dass Bashir «auf betrügerische Weise» gehandelt und gegen BBC-Regeln verstossen habe. Der Bericht warf dem Sender zudem vor, das, was ihm über das Vorgehen von Bashir bekannt gewesen sei, vertuscht zu haben.

Geld fliesst an Wohltätigkeitsorganisation

Gemäss der «Mail on Sunday» will die BBC nun als Wiedergutmachung Schmerzensgeld in der Höhe von 1,8 Millionen Franken zahlen – und zwar an Prinz William (39) und Prinz Harry (36). Die Söhne der 1997 verstorbenen Prinzessin sollen dabei entscheiden, an welche Wohltätigkeitsorganisation das Geld gezahlt werden soll.