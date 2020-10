Kurz vor dem Lockdown hatten sie ihren temporären Zufluchtsort in Kanada verlassen und sind in die USA gereist.

Das neuste Foto von Harry und Meghan ist gleichzeitig das erste offizielle, das sie seit ihrem Rücktritt im März veröffentlichen. Es entstand in ihrem neuen Zuhause in Kalifornien.

Das Sussex-Paar liess sich in seinem neuen Zuhause im kalifornischen Montecito ablichten.

Die Sussexes wirken gelöster denn je

Lachend sitzt sie auf einem Sessel und legt ihren Arm über sein Knie, er sitzt cool auf der Lehne und blickt zufrieden in die Kamera: Das Sussex-Paar, das in den vergangenen Monaten fast ausschliesslich aufs Dach bekommen hat, wirkt so relaxt und zufrieden wie selten zuvor.