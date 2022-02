Prinz Harrys mentaler Zustand hätte ihn fast die Beziehung zu Herzogin Meghan gekostet

Wäre es fast nicht zur königlichen Hochzeit am 19. Mai 2018 in Windsor gekommen?

«Manche Tage waren gut, manche Tage wieder sehr hart. Ich habe mich immer unter Druck gesetzt: ‹Hättest du es so gemacht, wie es normalerweise für dich funktioniert, dann würde es dir jetzt nicht so schlecht gehen›», so Harry. Insbesondere am Anfang seiner Beziehung mit Herzogin Meghan habe das Paar unter den «harten Tagen» gelitten. Es sei alles sehr anstrengend gewesen, doch das habe die beiden zusammengeschweisst. «Das war eine sehr erfüllende Arbeit, natürlich abgesehen vom Vaters sein», scherzt Harry.