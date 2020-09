Nur einen Monat später kündigten Harry und Meghan an, die Royal Family zu verlassen. Im Bild: Meghan mit ihrem damals vier Monate alten Sohn Archie und Erzbischof Desmond Tutu.

Die Reise von Harry und Meghan nach Afrika im Herbst letzten Jahres gibt zu reden. Im Bild: Harry und Meghan im September in einer südafrikanischen Moschee.

Die Reise führte Harry und Meghan nach Südafrika, Botswana, Angola und Malawi. Der Hauptteil des Geldes floss in Linienflüge, aber auch Flüge mit dem Privatjet. Mit dabei war auch Archie, der damals erst vier Monate alte Sohn von Meghan und Harry. Nur einen Monat nach der Reise gaben Harry und Meghan ihren Entscheid bekannt, den britischen Royals den Rücken zu kehren.

Nötig für Entwicklungshilfe

Eine Harry und Meghan nahestehende Quelle verteidigt die hohen Ausgaben. Sie seien nötig gewesen für die zahlreichen gemeinnützigen Projekte in der Entwicklungshilfe, die Meghan und Harry dabei unterstützten: «So haben sie über 20 Entwicklungsprojekte besucht und dabei wichtige Öffentlichkeitsarbeit für viele Projekte geleistet», so die Quelle.

Für Kritiker der Royal Family haben diese Ausgaben System: «Die Royals nehmen selbst bei Kurztrips durchs Land lieber den Helikopter, wenn sie das Auto nehmen könnten. Sie nehmen das Auto, wenn sie den Zug nehmen könnten», sagte Graham Smith, Sprecher einer royalkritischen Gruppierung in Grossbritannien. «15 Prozent mehr für Reisen ausgeben in Zeiten, wo Spitäler keine Medikamente liefern und Lehrer zu wenig Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt bekommen, ist ein Skandal», so Graham weiter.