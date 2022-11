SunIce Festival 2023 - das sind die Highlights

Das vielversprechende Line-up

Die ersten Künstlerinnen und Künstler stehen fest und lassen ein grandioses Festival-Wochenende erwarten. An den Techno-Decks heizen Adam Beyer, Anna und Wade ein. Avaion, VIZE, Retrovision, Toby Romeo sind bisher für EDM-Fans bestätigt. Rund 40 weitere Musikerinnen und Musiker werden noch in zwei folgenden Etappen bekannt gegeben. Aufgelegt wird im zweistöckigen Dome, der durch seinen transparenten Mantel einen grandiosen Blick auf die weisse Landschaft ermöglicht.

Actionreiches Angebot abseits der Stage

Hier gibts Tickets – schnell sein lohnt sich

Tickets sind bei SeeTicket.ch verfügbar. Bereits mit 99.90 Franken bist du am Freitag mit dabei. Den alleinigen Samstag gibts für zehn Franken mehr. Das ganze Wochenende kannst du für 199.90 Franken feiern. Das ultimative 4-Tages-Erlebnis kostet dich 219.90 Franken. Und für die, die in St. Moritz gerne zwischen Kaviar, Champagner und Pelz raven möchten – okay, das sind bloss Klischees –, sind VIP-Tickets in allen Kategorien noch verfügbar. Schnell sein lohnt sich. Obwohl die Kapazität des Festivals in diesem Jahr fast verdoppelt wurde, ist die Anzahl begrenzt und die Nachfrage entsprechend gross. So sind die Early-Bird-Eintritte allesamt ausverkauft.