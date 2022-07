Internationale Studie: «Harte Eingewöhungszeit» – Expats finden Schweiz sicher, aber unfreundlich 

Expats schätzen die Schweiz in Bezug auf Löhne und Jobsicherheit. Bild: Basel.

Eine neue Expat-Studie der Organisation «Internations» zeichnet ein durchwachsenes Bild von der Schweiz. In Bezug auf die Kategorie «Gehalt und Arbeitsplatzsicherheit» findet sich die Schweiz auf dem ersten von insgesamt 52 Plätzen wieder, in Bezug auf «Schutz und Sicherheit» auf dem zweiten und in Bezug auf «Reisen und Transit» auf dem sechsten Platz.