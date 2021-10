Harter Penalty-Entscheid sorgt für Entscheidung und Lugano-Sieg

Lange Zeit passierte in der Partie zwischen Lugano und Lausanne nicht viel. Wirklich. Mit einem 0:0 gingen die beiden Mannschaften in die Pause. Der FC Lugano war dem Tor etwas näher, so hatte Bottani in der 36. Minute die beste Chance zur Führung. Doch der Luganesi traf mit seinem Schuss nur den Pfosten. Die Gäste aus Lausanne machten in der Abwehr keinen sicheren Eindruck, kamen jedoch durch die jungen Ouattara und Amdouni zu vereinzelten Chancen. Keine von diesen war jedoch zwingend. Eine Lausanner Führung wäre absolut unverdient gewesen.