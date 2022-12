Samichlaus-Schwimmen: Hartgesottene werfen sich für guten Zweck in den eiskalten Fluss 

In Zürich und Olten fand am Sonntag das traditionelle Samichlaus-Schwimmen statt. Hunderte begaben sich für den guten Zweck ins kalte Nass.

Beim diesjährigen St. Niklaus-Schwumm in Olten und Zürich kamen zahlreiche Schwimmerinnen und Schwimmer zusammen. 20min/ Mara Wehofsky und Celia Nogler

Darum gehts Beim St. Niklaus-Schwimmen kamen Hunderte Schwimmerinnen und Schwimmer aus der ganzen Schweiz zusammen, um bei eiskalten Temperaturen für den guten Zweck ins Wasser zu springen.

In Olten nahmen 180 Schwimmerinnen und Schwimmer teil, es wurden für UNICEF und das Rotary-Hilfsprojekt 10‘000 Franken gesammelt.

In Zürich kamen 380 Personen zusammen.

Rentier-Geweihe, Samichlaus-Mützen und weitere weihnachtliche Kostüme – beim diesjährigen St. Niklaus- Schwumm in Olten kamen 180 Schwimmerinnen und Schwimmer am Ufer des Strandbads zusammen, um für den guten Zweck in die eiskalte Aare zu springen. Bereits zum sechsten Mal organisierte der Rotary Club Gösgen-Niederamt die Veranstaltung, um 10‘000 Franken für UNICEF und das Rotary-Hilfsprojekt Shelterbox zu sammeln.

Erst ins kalte Wasser, dann in den heissen Hot Pot

«Wir wollten einen Event veranstalten, bei dem die Leute eine Herausforderung überwinden müssen», erklärte Kaspar Ritz, der Organisator der Veranstaltung gegenüber 20 Minuten. Mit Bommelmützen und Bademantel ausgestattet, konnte man für 25 Franken beim Schwumm mitmachen. Zudem konnten seit diesem Jahr auch «Gfröörli» mit dem «Warmduscher-Ticket», ohne ins Wasser springen zu müssen, den Event unterstützen. Nach der Abkühlung warteten auf die Schwimmerinnen und Schwimmer 35 Grad heisse Hot Pots, warmes Chili oder Risotto vom Aria-Team und Live-Musik der Guggemusig Müüs aus Trimbach.

Wie Reto Spiegel, der Präsident des Rotary Club Gösgen-Niederamt erklärte, soll das gespendete Geld dafür genutzt werden, um Kisten voller Hilfsmitteln nach Naturkatastrophen in Pakistan und der Ukraine bereitzustellen. «Wir möchten uns bei allen Schwimmern ganz herzlich für ihren Beitrag bedanken», fügte Franko Zambrino, von Shelterbox Schweiz, hinzu. Auch er war heute froh darüber, nicht ins Wasser zu müssen.

«Ich habe meine grosse Liebe hier kennengelernt»

Christian und seine Frau haben sich in Olten an der Aare kennengelernt und sich besonders weihnachtlich angezogen, denn: Heute war ihr dritter Jahrestag. «Ich habe meine grosse Liebe hier kennengelernt und drum springen wir heute, gerne für den guten Zweck, zusammen in die Aare», erklärt seine Frau. Sogar trainiert haben die beiden für das Event.

Nach dem ungefähr 70 Meter langen Schwumm sagte eine weitere Schwimmerin gegenüber 20 Minuten: «Es ist wirklich sagenhaft, man kann es nur empfehlen. Es härtet ab» – und geht danach direkt ins heisse Bad. Adri (32) aus Biel sagt sitzend im Hot Tub: «Für mich ist es eher eine Überwindungssache. Es ist relativ kalt gewesen, aber je länger man drinnen ist, desto mehr fühlt man sich wie akklimatisiert. Danach ist es jedoch wieder eine Überwindung, ins heisse Wasser zu kommen.»

Auch kommendes Jahr wird der Event durchgeführt: «Ich finde, das ist ein super Anlass für alle, die noch nicht da gewesen sind, kommendes Jahr vorbeizuschauen, einen kleinen Beitrag zu spenden oder sich sogar einzutragen für ein paar kurze Minuten Schwimmabenteuer», sagt Ritz und lacht. Auch er ist mit dem Team ganz am Ende der Veranstaltung ins kalte Wasser gesprungen.

In Zürich schwammen 380 Personen

Trotz Aussentemperaturen von nur zwei Grad wagten sich am Sonntagnachmittag 380 Personen von jung bis alt auch in Zürich beim Flussbad Oberer Letten in die Limmat. Zum 22. Samichlaus-Schwimmen schwammen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 95 oder 140 Meter im kalten Wasser. Die Stimmung war trotz des schlechten Wetters grossartig. Das Samichlaus-Schwimmen unterstützt jeweils einen guten Zweck. Dieses Jahr war es die Stiftung Idée-Sport, die Sporthallen für Kinder und Jugendliche eröffnet. «Alles in Allem sind wir stolz, Idée Sport rund 4000 überweisen zu können», schreiben die Veranstaltungen in einer Mitteilung.

Aktivier jetzt den Bern-Push!