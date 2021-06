Corona Schweiz - Hartnäckig, aber nicht wahr – BAG kämpft mit Videos gegen Impfmythen

So bestehe kein Risiko, dass Frauen später wegen einer früheren Corona-Impfung nicht mehr schwanger werden können.

In der Schweiz sind derzeit knapp 2,5 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das BAG veröffentlicht nun Erklärvideos, die mit noch bestehenden Impfmythen aufräumen sollen.

Die Videos sind zudem in 18 Sprachen untertitelt verfügbar.

Die Schweiz nähert sich beim Impfen der 30-Prozent-Marke: Knapp 2,5 Millionen Menschen sind bereits vollständig geimpft, das sind 28,89 Prozent. Doch bereits im Vorfeld und während der Impfstrategie des Bundes wurden über verschiedene Kanäle irreführende Nachrichten über Nebenwirkungen rund um die Impfung verbreitet und diskutiert. Das BAG möchte mit einigen Impfmythen aufräumen und hat Videos veröffentlicht, in denen medizinische Fachpersonen Antworten geben. Folgend einige Beispiele:

Mythos: Veränderung des eigenen Erbguts

Der Impfstoff erreicht die DNA eines Menschen nicht. Die mit der Impfung verabreichte mRNA kann nicht in den Zellkern gelangen und sich dort ins menschliche Erbgut (DNA/Gene) einbauen. Die mit der Impfung verabreichte mRNA ist für unseren Körper nicht gefährlich. Zudem stellt der menschliche Körper von Natur aus mRNA her und braucht diese, um lebenswichtige Proteine herzustellen.

Mythos: Unfruchtbar oder zeugungsunfähig

Mythos: Impfstoff ist ein experimenteller Schnellschuss

Normalerweise bräuchte die Entwicklung eines Impfstoffs, den eine Firma selbst entwickelt, mehr Zeit. Beim Covid-Impfstoff hatte man diese aber nicht und konnte sie sich auch nicht nehmen. Forschende hätten darum beispiellos zusammengearbeitet. So konnte man Prozesse verkürzen ohne Abstriche in Qualität und Sicherheit, so Dr. med. Anita Niederer-Loher, Fachärztin für Infektiologie.