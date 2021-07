Verurteilter Sexualstraftäter : Harvey Weinstein muss erneut wegen Vergewaltigung vor Gericht antraben

2020 wurde er bereits zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. Nun muss sich der ehemalige Star-Filmproduzent Harvey Weinstein weiteren Vorwürfen von insgesamt fünf Frauen stellen. Wieder geht es um Sexualstraftaten, darunter auch Vergewaltigung.

Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein, der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung eine langjährige Haftstrafe absitzt, ist am Mittwoch in Los Angeles wegen weiterer Sexualstraftaten angeklagt worden. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft geht es um Vorwürfe von fünf Frauen, darunter Vergewaltigung, in einem Zeitraum von 2004 bis 2013. Weinstein habe vor Gericht auf nicht schuldig plädiert, teilte die Behörde mit. Er muss Ende Juli wieder vor Gericht erscheinen.

Der 69-Jährige war am Dienstag von einem Gefängnis im Norden des US-Bundesstaates New York nach Los Angeles überstellt worden. In New York war der frühere Film-Mogul im Februar 2020 von einer Jury wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung für schuldig befunden und zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.