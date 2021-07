Vor Gericht in Los Angeles : Harvey Weinstein scheitert mit Antrag auf Klageeinstellung

Obwohl eine Richterin in Los Angeles einen Anklagepunkt gegen den früheren Hollywood-Mogul fallen gelassen hat, bleiben weitere Klagen gegen Harvey Weinstein bestehen.

Der wegen Sexualverbrechen bereits verurteilte frühere Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist in zwei weiteren Fällen vor einem Gericht in Los Angeles mit Anträgen auf Klageeinstellung gescheitert. Die zuständige Richterin Lisa Lench wies am Donnerstag zurück, dass die Klagen einer Frau wegen erzwungenen Oralverkehrs mit Weinstein in einem Hotelzimmer in 2004 und 2005 verjährt seien.