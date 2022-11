Harvey Weinstein erneut vor Gericht

Kalifornien : Harvey Weinstein soll Ehefrau des Gouverneurs vergewaltigt haben

Der US-Filmmogul Harvey Weinstein steht erneut vor Gericht. Dieses Mal muss er sich in Kalifornien in elf Anklagepunkten verantworten.

1 / 5 Zum zweiten Mal steht Weinstein wegen sexueller Übergriffe vor Gericht. IMAGO/UPI Photo Nach einem Prozess in New York, der 2020 mit einem Schuldspruch und langer Haft endete, wird er nun in Kalifornien in elf Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, angeklagt. IMAGO/MediaPunch Teils unter Tränen beschrieb Jennifer Siebel (48) beim Prozess in Kalifornien ein Treffen mit Weinstein im Jahr 2005 in einem Hotel in Beverly Hills. imago images/ZUMA Wire

Darum gehts

In dem seit Anfang Oktober laufenden Prozess gegen den früheren Filmmogul Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe ist am Montag die Ehefrau des kalifornischen Gouverneurs in den Zeugenstand getreten. Teils unter Tränen beschrieb Jennifer Siebel (48) ein Treffen mit Weinstein im Jahr 2005 in einem Hotel in Beverly Hills, bei dem sie als Schauspielerin und Produzentin über mögliche Projekte sprechen wollte.

Ihrer Aussage zufolge wurde Weinstein übergriffig, zerrte sie auf ein Bett und vergewaltigte sie, wie im Gericht anwesende Journalisten berichteten. Sie habe dabei geweint, gezittert und versucht, ihn abzuwehren, sagte Siebel. Weinstein müsse gewusst haben, dass dies ohne ihre Einwilligung geschehen sei.

Elf Anklagepunkt in Kalifornien

Der Produzent sei eine mächtige Figur in Hollywood gewesen, sie selbst habe damals noch versucht, im Filmgeschäft Fuss zu fassen. Erst später lernte sie Gavin Newsom kennen, den sie 2008 heiratete. Der Demokrat ist seit 2019 Gouverneur von Kalifornien. Das Paar hat vier Kinder. Siebel, die in dem Prozess als Klägerin Jane Doe #4 geführt wird, hatte vorab ihre Identität enthüllt.

Zum zweiten Mal steht Weinstein wegen sexueller Übergriffe vor Gericht. Nach einem Prozess in New York, der 2020 mit einem Schuldspruch und langer Haft endete, muss er sich nun in Kalifornien in elf Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, verantworten. Es geht um Vorwürfe von fünf Frauen in einem Zeitraum von 2004 bis 2013.

Sex um Karrieren in Hollywood voranzubringen

Wie schon zuvor hat Weinstein auch in diesem Verfahren jede Schuld zurückgewiesen. Sexuelle Handlungen hätten immer einvernehmlich stattgefunden. Sein Anwalt führte in seinem Auftaktplädoyer aus, die Klägerinnen hätten Sex mit dem einflussreichen Produzenten gehabt, um ihre Karrieren in Hollywood voranzubringen.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz

