An der Dorfstrasse in Oberkulm AG ist am Montag ein Brand ausgebrochen.

In Oberkulm brach am Montag ein Feuer in einem Wohngebäude aus.

Kurz vor 5 Uhr am Montag meldete ein Anwohner, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Dorfstrasse in Oberkulm AG ein Brand ausgebrochen ist. Rauch hätte sich zu diesem Zeitpunkt bereits im ganzen Haus ausgebreitet, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau. Beim Eintreffen der Feuerwehr Wynental, die mit einem Grossaufgebot ausgerückt war, habe das Mehrfamilienhaus bereits in Vollbrand gestanden.