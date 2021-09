#Anti2010 : Hashtag bringt Kinder dazu, ihre Mitschüler zu mobben

In Frankreich trendet der Hashtag #Anti2010. Er ruft zum Mobbing gegen Zehn- und Elfjährige auf. Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer ist alarmiert.

Mit dem Schuljahresbeginn Anfang September haben viele 2010 geborene Kinder am Collège angefangen. Die älteren Mitschülerinnen und Mitschüler ärgern nun diese Kinder, wie diverse Medien in Frankreich berichten. Auch in den sozialen Medien und besonders auf Tiktok erhielten die Kinder Drohungen. Mittlerweile habe der Dienst den Hashtag gelöscht, so dass man nicht mehr direkt nach ihm suchen kann. Wie der französische Sender BFMTV berichtete, überprüfe Tiktok seine Videos nun einzeln auf solche Inhalte.