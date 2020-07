Gegenrede

Hass-Detektor soll Wutbürgern das Leben schwer machen

Ein Algorithmus sucht ab Herbst nach Hassrede im Netz. Engagierte können so «Haters» in die Schranken weisen und mit Gegenargumenten bombardieren.

«Faule und hinterlistige Frauen», Homosexuelle seien «abstossend», und SVP-Nationalrat Roger Köppel sei eine «Memme», die sich nicht in italienische Corona-Spitäler traue: Solche Kommentare legte Bot Dog , eine Web-App des Frauendachverbands Alliance F, in den letzten sechs Wochen Freiwilligen vor. Sie mussten entscheiden, ob diese beleidigend sind. Mit den Resultaten von 30’000 Bewertungen will Alliance F nun einen Algorithmus trainieren.

Algorithmus sucht nach «Hate Speech»

Was Hassrede ist, ist nicht ganz klar

Dass ein Algorithmus Hassreden klassifiziert und eine Gemeinschaft zur Gegenrede mobilisiert, birgt auch Knackpunkte. So gibt es keine exakte Definition davon, was Hassrede ist – gerade wenn es um Beiträge geht, die nicht klar strafrechtlich verfolgbar sind.

Als Form von «Hate Speech» führt Alliance F auch die «Verschwörungstheorie» an. Für Grüter ist klar: «Hier wird es besonders heikel. Es muss möglich sein, auch abstruse Meinungen kundzutun, ohne dass der Alliance-F-Bot den Verfasser sofort an den Pranger stellt.» Achermann beruhigt: «Unser Algorithmus wird nur ‹Hate Speech› finden und keine Fake News.»

Was Gegenrede nützt

Was Gegenrede im Netz bringt, ist wissenschaftlich in der Schweiz noch wenig untersucht. «Organisierte Gegenrede kann aber offenbar Hassrede entgegenwirken», sagt Nina Hobi von Jugend und Medien und verweist auf eine Untersuchung in Deutschland. Gegenrede sei zudem wichtig, um Betroffene von «Hate Speech» zu unterstützen. «Zum Beispiel nützt es, wenn man einen Hass-Post in einem Kommentar mit dem Label ‹Rassismus› versieht», sagt Hobi. «Wenn Betroffene Solidarität erfahren, kann das eine grosse psychologische Hilfe dabei sein, mit Onlineangriffen umzugehen.»



Für die Schweiz untersuchten Forscher auch, ob sogenannte Gegennarrative zur Bekämpfung von radikal-islamischer Propaganda beitragen können. Im Unterschied zur «einfachen Gegenrede» liegen dort die Hürden höher: Damit die Gegenbotschaften ankommen, müssen gezielt die Argumente und Themen der Radikalisierten aufgegriffen werden – was grosse Kenntnisse über die betreffende Szene voraussetzt.