Formel 1: Was spricht für Lewis Hamilton? Was für Max Verstappen?

Hamilton gegen Verstappen : Hass-Duell um Titel – siegt der wütende Junge oder das mentale Monster?

Die Ausgangslage spricht für Max Verstappen, die Titelerfahrung für Lewis Hamilton. Vieles deutet darauf hin, dass es ein Formel-1-Showdown wird, der ganz lange in Erinnerung bleibt. Eine Gegenüberstellung der beiden Fahrer.

Zuletzt gab es einen Crash zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. SRF

Darum gehts Am Sonntag um 14 Uhr kommt es zum grossen WM-Duell zwischen Verstappen und Hamilton.

Beide haben gleich viele Punkte, beide wollen Weltmeister werden.

Wer hat die besseren Chancen?

Am Sonntag, 17 Uhr Ortszeit (14 Uhr bei uns), ist es so weit. Dann klappen die beiden F1-Stars Lewis Hamilton und Max Verstappen auf dem Yas Marina Circuit die Visiere runter und der Kampf um den WM-Titel geht in die allerletzte Runde. Mit jeweils 369,5 Punkten werden sie in den Grossen Preis von Abu Dhabi starten. Klar ist: Beide wollen Weltmeister werden. So eine spannende und finale Entscheidung um die F1-Krone gab es schon lange Zeit nicht mehr.

Doch wer schafft es dieses Jahr? Max Verstappen? 24 Jahre alt, bereits im siebten Jahr in der Formel 1, noch ohne Titel, auch keine der Nachwuchsserien entschied der Niederländer für sich. Oder Lewis Hamilton? 36 Jahre alt, siebenmaliger Weltmeister, 103-maliger Grand-Prix-Gewinner, 103-maliger Polesetter. Eine Gegenüberstellung.

Das spricht für Max Verstappen

Die Aggro-Fahrweise des Niederländers

So komisch es zunächst klingen mag: Von seiner Fahrweise her hat er praktisch nichts zu verlieren. Er attackiert, fährt aggressiv. Bleibt er am (Regel-)Limit, hat er nichts zu befürchten. Überreizt er, beschert Verstappen womöglich allen einen langen Abend mit einer Entscheidung am Grünen Tisch. Verstappen hat mehr Siege in dieser Saison geschafft (9) als Hamilton (8). Das allein spricht für sich. Rein sportlich und fahrerisch ist Verstappen für Hamilton ein Gegner auf Augenhöhe. Einer, der dem Briten alles abverlangt.

Vom Teenager und Rowdy zum WM-Anwärter

Verstappen kam als Teenager in die Formel 1, schon damals mangelte es dem Niederländer nicht an Entschlossenheit und Selbstvertrauen. Verstappen wurde aber auch oft Opfer seines ungezügelten Temperaments in Kombination mit seinem Ehrgeiz. Ein Rowdy auf dem Asphalt. Und auch daneben: Noch 2018 in Brasilien rastete Verstappen aus, nachdem ihn Esteban Ocon um den Sieg durch einen Unfall gebracht hatte. Er wütete und schubste den Franzosen. Die Strafe: Verstappen musste Sozialstunden ableisten. Er ist allerdings auch gereift. Fahrerisch, menschlich, nur manchmal dringt es einfach noch durch. Wenn er sich im Griff hat, kann es klappen.

Red Bull feierte schon einmal einen Weltmeister in Abu Dhabi

Das Prädikat jüngster Weltmeister wird Verstappen Sebastian Vettel nicht mehr nehmen können. Der mittlerweile 34 Jahre alte Deutsche triumphierte 2010 auf dem Yas Marina Circuit, als er Fernando Alonso damals im Ferrari und seinen Teamkollegen Mark Webber in einem atemraubenden Finale schlug. Vettel holte den ersten Titel für Red Bull. Verstappen will ihm das nun nachmachen.

Liebes-Doping vor dem Final

Nach dem vorletzten WM-Kampf in Saudi-Arabien benötigte Max Verstappen offensichtlich eine Ablenkung und besuchte seine Freundin Kelly Piquet, die Tochter des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet. Ein echter Liebesbeweis des Red-Bull-Piloten! Der 24-Jährige entschied sich nach dem Rennen in Saudi-Arabien dazu, nicht im Nahen Osten zu bleiben. Mit seiner Freundin feierte Verstappen ihren 33. Geburtstag in romantischer Atmosphäre in Monte Carlo. Für das Fest nahm Verstappen fast elf Flugstunden in Kauf.

Noch immer Wut im Bauch

Kurz vor dem Final hat er seine Kritik an den Entscheidungen von Dschidda gegen ihn bekräftigt. «Ich verstehe es nicht. Was ich gemacht habe, hätte keine Strafe verdient gehabt», betonte der 24-jährige Red-Bull-Pilot bei einer Medienrunde. Verstappen fühlt sich benachteiligt und legte gegenüber der Rennleitung beziehungsweise den Rennkommissaren noch nach. «Andere machen genau dasselbe, kriegen aber nichts», befand Verstappen. Er ist also noch immer stocksauer. Und wer weiss, mit Wut im Bauch fährt es sich vielleicht noch besser.

Verstappen zeigte Hamilton in dieser Saison schon den Mittelfinger. Twitter

Das spricht für Lewis Hamilton

Er kann Schumacher übertrumpfen

Gewinnt Hamilton (36) die WM, würde er Schumachers sieben Titel überbieten. Der Brite würde zum absoluten Superstar mutieren. Seit seinem Wechsel als Nachfolger für Michael Schumacher zur Saison 2013 zu Mercedes hat sich Hamilton gefunden. Jedes Jahr verbessert er sich noch mal. Kurz: Nicht nur die Chance, Schumacher zu übertrumpfen, spricht für den Briten. Bereits die sieben bestehenden WM-Titel tun das.

Vom Liebeskranken zum Serien-Weltmeister

Hamilton betont immer wieder: Er habe das, was Verstappen gerade durchmacht, schon so oft erlebt. 2007 in seinem Premierenjahr mit einem schlechten Ende. 2008 mit einem guten Ende und dem ersten WM-Triumph. Seit anderthalb Jahrzehnten fährt Hamilton in der Formel 1. Seine Bilanz verschiebt die Wahrnehmung des bis dahin für möglich Gehaltenen. Aus dem einst auch mal liebeskranken Piloten mit grossen Leistungsschwankungen wurde zudem ein Wortführer im Kampf um Menschenrechte und gegen Rassismus. Hamilton interpretiert seine Vorbildrolle weit über das Steuer hinaus.

Hamilton ist ein mentales Monster

Der 36-Jährige ist auf der mentalen Ebene absolut Weltklasse. Klar, beide Teams schenken sich nichts, kämpfen mit harten Bandagen. Doch das will gelernt sein. Ebenso das Umgehen mit Drucksituationen. Zwar ist Verstappen nicht mehr der junge Rüpel, doch beim Niederländer besteht schon noch die Möglichkeit, dass er in alte Muster zurückfällt. Die Chance, dass Hamilton ruhig bleibt, ist da um ein Vielfaches grösser.

Kein Druck wegen des Brasilien-GP

Klar, Hamilton will den WM-Titel. Doch er kann ohne Druck fahren. Laut seinen Aussagen habe er in diesem Jahr nämlich schon etwas erlebt, das besser als der achte WM-Titel sei. So antwortete der Mercedes-Fahrer auf die Frage der «Sport Bild», was das Beste in 2021 gewesen sei: «Wenn es um Rennsport geht, dann Brasilien.» Auf die Nachfrage hin, ob das nicht einmal vom Titelgewinn übertroffen werden könne, sagte er: «Nein, ich glaube nicht.» In Interlagos hatte Hamilton das Sprintrennen vom letzten Platz aus begonnen und den Grand Prix am Sonntag schliesslich gewonnen.

Entspannt durch Action

Wie Verstappen hat sich Hamilton vor der Entscheidung noch ein wenig entspannt. Während der grosse Konkurrent Liebes-Doping erhielt, setzte der Brite auf Action. So erzählte er bei der Presserunde von seinen Indoor-Skydive-Versuchen, die er als Verschnaufspause nach dem Dschidda-Kracher in Dubai unternommen habe. «Ich bin völlig entspannt», so Hamilton. «Für mich ist das ein Rennen wie jedes andere auch.»

