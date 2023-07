Juso-Präsident verweigert SVP-Chef Marco Chiesa ein Bier

Der SVP-Chef wollte das Ganze bei einem Bier ausdiskutieren, was ihm von linker Seite aber verweigert wurde.

Am Mittwochabend kam es in Bern zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen SVP-Chef Marco Chiesa und den Jungsozialisten. Im Bild: der Aktivist Saeed Farkhondeh.

Chiesa zeigt sich betroffen: «Es gibt in der Schweiz keinen Politiker, mit dem ich nicht bei einem Bier diskutieren könnte.»

Nach einem Gespräch mit Juso-Präsident Nicola Siegrist bot er an, zusammen ein Bier zu trinken.

SVP-Präsident Marco Chiesa lief zufällig bei einem Juso-Anlass in der Stadt Bern vorbei.

Die Schweiz steuert mit Vollgas auf den Wahlherbst zu. Die Jungsozialisten eröffneten ihre Kampagne letzten Mittwoch mit einer Pressekonferenz in einer Bar der Berner Altstadt. Zu reden gibt im Anschluss aber nicht deren Ziel, stärkste Jungpartei zu werden.

Weil der Anlass in der Öffentlichkeit stattfand, liefen auch Passanten vorbei - unter ihnen SVP-Präsident Marco Chiesa . Dem Vernehmen nach war ein Journalist aus der Romandie zugegen, welcher die beiden ins Gespräch brachte. Im Anschluss geriert die Situation aus dem Ruder.

Juso-Boss: «Hass und Ausgrenzung lassen sich nicht mit Bier wegspülen»

«Ich sprach kurz mit ihm», bestätigt Juso-Präsident Nicola Siegrist . Chiesa habe dann gefragt, ob man ihm ein Bier bringen würde, um anzustossen. Daraus wurde aber nichts. «Wir haben entschieden, dass er bei uns nichts zu suchen hat», so Siegrist. Offenbar waren auch andere Juso-Leute in den Disput involviert, wie Bilder zeigen, die 20 Minuten vorliegen.

Marco Chiesa: «Toleranz bei Linken abhanden gekommen»

Marco Chiesa bestätigt den Vorfall auf Anfrage und verweist auf die Meinungsfreiheit, welche in der Schweiz gelte. «Ich vertrete klare Werte, bin aber immer bereit mit anderen zu sprechen und mit ihnen ein Bier zu trinken», sagt er. Das sei «der Unterschied zwischen Freiheit und Radikalismus», so der 48-jährige Ständerat.

Er hält auch nach dem Eklat in den Berner Lauben fest: «Es gibt in der Schweiz keinen Politiker, mit dem ich nicht bei einem Bier diskutieren könnte.» Er werde das weiterhin so handhaben. «Schade, dass bei den Linken diese Toleranz abhanden gekommen ist», sagt der SVP-Chef.