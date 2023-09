Zürich: FDP-Nationalrätin zeigte Mann wegen Hassnachrichten an

Das ist passiert

«Waffengeiles und widerliches Ding», «Kriegstreiberin» und «blutgeiles Panzerschwein»: Ein 74-jähriger Mann aus dem Kanton Zürich beschimpfte die Aargauer FDP-Nationalrätin Maja Riniker im Januar und Februar in verschiedenen Mails auf üble Art. Damals hatte die Politikerin vorgeschlagen, 25 Leopard-Panzer des Typs 2 ausser Dienst zu stellen und an das Herstellerland Deutschland zurückzuverkaufen. Die Beleidigungen gingen so lange weiter, bis Riniker den Mann anzeigte.

Nicht die erste Anzeige

Zürcher Regierung will handeln

Zusammen mit der Kantonsratspräsidentin Sylvie Matter (SP) und dem Präsidenten der Gemeindepräsidien, Jörg Kündig (FDP), erklärte Fehr, wie der Kanton nun gegen Hassnachrichten an Personen aus der Zürcher Politik vorgehen will. So soll im ersten Schritt eine breite Befragung von Zürcher Politikerinnen und Politikern aller drei Staatsebenen Erkenntnisse über die Art und Quantität des Problems liefern. In einem zweiten Schritt soll die Auswertung der Umfrage klären, ob und welche Massnahmen mittelfristig gegen Hasszuschriften zu ergreifen sind.



Als Sofortmassnahme bietet der Kanton ab heute, Montag, für die betroffenen Politikerinnen und Politiker Hilfe in Form einer Kostengutsprache für die Anwaltsbeteiligung an. Wer gegen die Verfasser von Hassbotschaften vorgehen will, soll nicht an den Kosten für den Rechtsschutz dran gehindert werden.