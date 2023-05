Silent Cuts: So entfällt der Smalltalk beim Coiffeur

Für die einen gehört der Smalltalk beim Coiffeurbesuch fest dazu, für die anderen ist er ein notwendiges Übel, durch das man durch muss. Um dem ein Ende zu setzen, entstand die Idee des Silent Cuts – also eines Haarschnitts ohne Smalltalk, der sich bereits online zum Termin dazubuchen lässt. Esra Kaymak arbeitet als Stylistin und Coiffeuse im Zürcher Salon Drycut, der die Option bald selbst einführen will. Sie schätzt den Trend ein.

Woher kommt das Interesse an Silent Cuts?

«Der Trend schwappt gerade aus dem Ausland zu uns herüber», so Kaymak. Warum, kann sie gut nachvollziehen: «Im Alltag sind viele Menschen heute viel intensiver eingespannt, als noch vor einigen Jahren. Der Tag gestaltet sich mit Zoom Calls und Meetings als hektisch.» In Kombination mit den ständigen Reizen von aussen – Smartphones, Bildschirme und Werbung – wünschen sich einige Menschen daher schlichtweg einen Moment, um mal abzuschalten. «In der Bahn gibt es ja auch spezielle Ruheabteile, die gern gebucht werden.»

Für einige Kundinnen und Kunden wäre der Besuch eines Salons so auch in einer schwierigen Zeit einfacher zu bewältigen: «Man kann einen Termin wahrnehmen, der notwendig ist, und dabei trotzdem Zeit für sich haben, ohne eine Begründung liefern zu müssen. Unangenehme Themen können vermieden werden.» Zusätzlich sähen viele im durchgeplanten Alltag so eine Möglichkeit, sich Ruhe zu gönnen. Auch für Stylisten sieht Kaymak einen Vorteil: «Es kann durchaus hilfreich sein, sich voll und ganz auf das Haar und den Schnitt konzentrieren zu können.»

Wann kommen Silent Cuts in die Schweiz?

«Wir haben schon mehr als einmal darüber nachgedacht, Silent Cuts in unserem Salon anzubieten und werden es für die Online-Buchung bald in Angriff nehmen», so die Coiffeuse. Das heisst aber nicht, dass bisher um jeden Preis geredet wird: «Wir schulen unser Team darin, subtile Hinweise zu erkennen.»

Wer beim Coiffeur die Augen schliesst, kann ohne es direkt auszusprechen das Bedürfnis nach Ruhe kommunizieren. Peexels/Cottonro Studio

In der Praxis sieht das so aus: «Gibt jemand nur sehr knappe Antworten, schaut oft auf sein Handy oder schliesst bei der Behandlung die Augen, wird der Smalltalk nicht erzwungen.» Die gleichen Handlungstipps gibt Esra auch allen, denen es unangenehm ist, direkt zu kommunizieren, dass sie nicht reden wollen. «Das ist sehr wichtig. Bei einem Coiffeurbesuch ist die physische Distanz sehr gering, es ist eine intime Atmosphäre. Dabei sollte man sich so wohl wie möglich fühlen – auch, wenn das bedeutet, eine Zeit lang still zu sein.»