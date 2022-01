Don’t Look Up – hast auch du Angst vor dem Weltuntergang?

Im neuen Netflix-Film «Don’t Look Up» warnen die Astronomie -S tudentin Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) und ihr Professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) vor einem Kometen, der droht, die Erde auszulöschen – und werden nicht ernst genommen. Obwohl der Film natürlich satirisch überspitzt, wird er von vielen Klimaforschenden und -Aktivist*innen gefeiert. Sie finden sich in den Kämpfen der beiden Protagonisten wieder: «Als Klimawissenschaftler lebe ich jeden verdammten Tag in Don’t Look Up», schreibt etwa Peter Kalmus auf Twitter .