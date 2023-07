Fomo: Hast du Angst, 30 zu werden? Das sagt die 20-Minuten-Community

Viele Videos auf Social Media regen dazu an, in den Zwanzigern ein aussergewöhnliches Leben zu führen. Die 20 Minuten-Community berichtet, was das bei ihr auslöst.

1 / 5 Viele junge Erwachsene fühlen sich durch Social Media und die Gesellschaft unter Druck gesetzt (Symbolbild). Pexels / Andrea Piacquadio L. C. (22) sagt: «Da frage ich mich schon, was ich falsch gemacht habe, dass andere so viele Ferien machen können und ich nicht.» (Symbolbild) Pexels / Eren Li Auf Social Media vergleichen sie sich oft mit anderen Menschen (Symbolbild). Pexels / Andrea Piacquadio

Darum gehts Junge Menschen fühlen sich unter Druck gesetzt, das Leben in den Zwanzigern voll auszukosten.

L. C. (22) fühlt sich gestresst von Videos, in denen junge Menschen ihren Reichtum zeigen.

Medizinstudentin Y. S. hingegen sagt, sie könne vieles auch nach dem dreissigsten Geburtstag nachholen.

L. C. (22): «Da frage ich mich schon, was ich falsch gemacht habe»

L. C. (22) erzählt, dass er solche Videos jeden Tag sieht. «Man wird jeden Tag daran erinnert, wie schön das Leben ist, wie viele Dinge man sehen und was man alles tun kann. Dadurch entsteht Druck und die Angst, vieles zu verpassen. Der Gegendruck kommt dann von der Bubble vis à vis: dass man bis zum 25. Geburtstag eine Million Franken, drei Einfamilienhäuser haben und zehn eigene Unternehmen leiten muss. Auf Instagram sehe ich viele Videos, die mir erzählen wollen, wie man schnell viel Geld verdient. Andererseits gibt es auch haufenweise «Flexvideos» von Personen in meinem Alter, die ihr Luxusleben zeigen, scheinbar, ohne dafür arbeiten zu müssen. Da frage ich mich schon, was ich falsch gemacht habe, dass die so viele Ferien machen können und ich nicht. Ein Ziel für mich ist es, irgendwann die Selbstständigkeit zu erreichen. Auch ich habe das Gefühl, dass mit 30 irgendwie alles vorbei ist. Da ist man voll erwachsen und es besteht die gesellschaftliche Erwartung, dass man voll im Leben steht. Mit meinen Freunden bespreche ich oft, dass wir auf die Dreissig zugehen, aber immer noch die gleichen Köpfe wie mit 15 und gefühlt nicht viel mehr erreicht haben».

M. M. (23): «Nach dem Studium wartet nicht mehr viel Freizeit auf uns»

Auch M. M. (23) ist schon vielen Videos begegnet, welche die Botschaft «Raus aus dem ‹9 to 5›-Job» predigen.

«Dabei habe ich mich auch schon bei dem Gedanken ertappt, wieso ich so viel Zeit mit Arbeit verschwenden soll. Ein Zwischenjahr habe ich nie gemacht und kommt für mich nicht mehr in Frage – zu gross der Karriere- und Kinderdruck, denn irgendwann ist die Möglichkeit auch vorbei. Ich habe dadurch schon ein wenig das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Ich studiere Medizin. Da hat man während des Semesters weder Zeit noch Geld, um das Leben zu geniessen. In den Semesterferien gehen viele dann zuerst arbeiten, um sich Ferien leisten zu können. Und wenn man dann mit dem Studium fertig ist und den Traumberuf ausüben kann, sind die Zwanziger schon fast vorbei und viel Freizeit wartet dann ja auch nicht auf uns.»

Y. S. (26): «Es kann sein, dass ich mit dreissig trotz Reisen und Partys nicht glücklich sein werde»

Y. S. (26) verspürt keinen Druck, seine Zwanziger auskosten zu müssen.

«Ich versuche, mich nicht mit anderen zu vergleichen. Das Gefühl, etwas zu verpassen, entsteht nur, weil wir uns konstant mit anderen Menschen vergleichen. Es kann sein, dass ich meine Zwanziger mit Partys und Reisen verbringe und mit dreissig trotzdem nicht glücklich sein werde. Solange ich das tue, was mir Spass macht, verschwende ich nie meine Zeit, auch wenn das ein ‹9-to-5›-Bürojob ist. Viele in meinem Umfeld sagen, ich müsse unbedingt mal alleine reisen. Das macht mich null an. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in zehn Jahren auf etwas verzichten muss. Wenn überhaupt, ist es vielleicht sogar die bessere Option, erst dann sechs Monate backpacken zu gehen, da ich dann womöglich finanziell stabiler bin. Ich denke, der gesellschaftliche Druck rührt daher, dass viele Leute das Gefühl haben, sie seien ab 30 nicht mehr jung, hundertprozentig im «Erwachsenenleben» angekommen und man darf dann gewisse Dinge nicht mehr tun. Ich sehe keinen Grund, wovor ich Angst haben müsste.»