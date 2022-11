Handysucht: Warum dir ständige Berieselung nicht gut tut

Bei mir muss ständig irgendetwas laufen, wenn ich alleine bin: Musik, Podcasts, Serien oder Fernseher. Ich liebe es, Medien zu konsumieren, aber ab und zu brauche ich Stille, um meine Gedanken zu sortieren. Das kommt ganz drauf an: Wenn mich etwas bedrückt, lenke ich mich schon gerne ab. Ich geniesse die Ruhe, wenn ich alleine bin. Ich lese am liebsten, das beruhigt mich.

Unser Hirn ist schlau: Wenn es keine Lust hat, sich um aufkommende Emotionen zu kümmern, hält es sich einfach mit anderen Reizen wie Serien oder Tiktoks (gerne auch gleichzeitig) auf Trab. In dem Moment, in dem die Ablenkung aufhört, suchst du vielleicht bereits die nächste Stimulation, um deine aufkommenden Gedanken wieder wegzuschieben.

Ab wann ist ständige Berieselung schädlich?

Natürlich ist es vollkommen okay, dich bei heftigem Liebeskummer mit einem lustigen Film abzulenken. Auch nach einem langen Tag im Büro ist ein Podcast- oder Netflix-Marathon völlig in Ordnung, um den Stress zu vergessen. Irgendwann solltest du dir aber bewusst Zeit für dich und deine Gefühle nehmen. Was macht dich traurig? Was vermisst du an deiner Ex-Beziehung? Wieso nervt dich deine Chefin?