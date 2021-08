Feiern mit Mitarbeitenden - Hast du Corona-Bedenken wegen des Firmenfests? Erzähl uns davon!

Getty Images for ZFF

Getty Images for ZFF

Zwar ist der Zutritt nur mit Covid-Zertifikat möglich – doch vielen Mitarbeitenden ist so eine Party mitten in der Pandemie nicht ganz geheuer.

Viele Arbeitgeber veranstalten in diesem Sommer wieder einmal ein Firmenfest. Dank dem Vorzeigen des Covid-Zertifikats soll das unbeschwerte Feiern mit den Arbeitskollegen und -kolleginnen möglich sein. Auf die Sause freuen sich viele Mitarbeitende – endlich kann man sich wieder sehen, quatschen und Spass haben.

Doch es gibt auch viele Mitarbeitende, denen ist so ein Fest mit so vielen Menschen mitten in der Pandemie nicht ganz geheuer – trotz Impfung und Zertifikat. Noch ist die Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus zu präsent.