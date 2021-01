«Wenn man Corona hat, fühlt man sich doch krank», dachte sie sich – und sah keinen Grund, das Treffen in der Bar mit ihrer Freundin abzusagen.

Die Corona-Symptome können schleichend kommen. 20 Minuten sind einige Fälle bekannt. Da war die junge Frau, die leichte Kopfschmerzen verspürte. «Wenn man Corona hat, fühlt man sich doch krank», dachte sie sich – und sah keinen Grund, das Treffen in der Bar mit ihrer Freundin abzusagen. Als es ihr am nächsten Tag schlechter ging, machte sie den Corona-Test – der positiv ausfiel. Wenige Tage später erkrankte auch ihre Freundin am Virus.