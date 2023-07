Aufruf: Hast du deinen Job gekündigt, weil dein Arbeitgeber zu wenig fürs Klima macht?

Eine Studie in Grossbritannien ergab, dass jeder Fünfte bereits einmal ein Jobangebot aufgrund von anderen Wertvorstellungen, als der Arbeitgeber sie vertritt, abgelehnt hat. Bei den 18- bis 24-Jährigen gab dies sogar jeder Dritte an. Das Thema «Climate Quitting» werde also immer präsenter, besonders in Berufsgruppen mit Fachkräftemangel.