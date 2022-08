Aufruf: Hast du dich mit Affenpocken angesteckt?

Die Affenpocken sind in Europa und Nordamerika auf dem Vormarsch. Auch in der Schweiz haben sich Personen mit dem Virus angesteckt, die Zahl der Fälle beträgt mittlerweile 387. Laut dem Westschweizer Fernsehen RTS ist die Schweiz damit gemessen an der Anzahl Fälle pro Million Einwohnende das am sechstmeisten betroffene Land der Welt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte im Juli den weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen.