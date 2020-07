Top 10 auf Netflix

Hast du die beliebtesten Netflix-Titel alle schon gesehen?

Netflix hat bekannt gegeben, welche Serien und Filme am meisten gestreamt werden. Während die Serientitel nicht verwundern, sorgt die Filmliste für einige Überraschungen.

«The Wrong Missy» belegt den achten Platz . Die Komödie haben 59 Millionen Netflix-Accounts gestreamt. Tim Morris (David Spade, 65) bittet darin seine Chatpartnerin, in die er sich verliebt hat, mit ihm auf einen Wochenendtrip seiner Firma zu gehen. Als er sie allerdings am Flughafen sieht, begreift er viel zu spät, dass er offenbar mit «der falschen Missy» gechattet hat.

«Stranger Things»

64 Millionen Menschen sahen sich 2019 die dritte Staffel von «Stranger Things» an. Die fiktive Serie spielt in den 80er-Jahren. Sechs Jugendliche müssen gemeinsam gegen den Demogorgon kämpfen, um die Welt vor dem Untergang zu retten.

«Umbrella Academy»

«Money Heist»

«You»

Die erste Staffel von «You» wurde 40 Millionen Mal zumindest zu 70 Prozent gestreamt. In der Serie macht sich ein Stalker (Penn Badgley, 33) immer mehr an eine unwissende Literaturstudentin ran.

«Sex Education»

«Our Planet»

«Unbelievable»

«Dead to Me»

«When They See Us»

25 Millionen Views bekam «When They See Us» in den ersten vier Wochen nach Veröffentlichung. Im Netflix-Original geht es um systemischen Rassismus gegenüber Jugendlichen in den USA.