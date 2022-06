Auswanderung: Hast du die Schweizer satt und gehst zurück nach Deutschland? 

Schöne Landschaften, Berge, Gewässer, eine hohe Lebensqualität und hohe Gehälter bewegen jährlich Tausende Deutsche dazu, in die Schweiz auszuwandern. Doch nicht alle bleiben dauerhaft, viele wandern wieder zurück. Eine Lesereporterin berichtete uns von Problemen, sich einen Freundeskreis aufzubauen: «Ich halte es hier nicht mehr aus, die Schweizer sind so kalt.», schreibt sie uns. Weiter beklagt sie: «Mir gefällt die Schweiz gut, aber mit meinen Freunden muss ich vor jedem Treffen Monate im Voraus per Doodle abmachen. Das ist mühsam.»