Raubüberfall in Flawil SG : Hast du diese Männer gesehen?

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht diese Männer. Sie sollen am Donnerstagmorgen eine Goldschmiede in Flawil SG überfallen haben.

Sie flüchteten anschliessend zu Fuss zum Bahnhof und stiegen in ein weisses Auto.

In Flawil SG wurde am Donnerstag eine Goldschmiede ausgeraubt.

Eine Goldschmiede an der Krongasse in Flawil SG wurde am Donnerstagmorgen überfallen. Gemäss Angaben der Kantonspolizei St. Gallen betrat einer der Täter das Verkaufsgeschäft und erkundigte sich auf Englisch mit Akzent nach Ringen und Ketten für seine Frau.