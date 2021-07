Sicherheitsbedenken - Hast du diese Whatsapp-Version? Dann riskierst du eine Sperrung

Updates und neue Versionen von Apps gibt es immer wieder. Nun ist aber eine neue Whatsapp-Version im Umlauf, die nicht von offizieller Seite her stammt. Wer diese installiert, riskiert gar eine Sperrung von der Chat-Plattform.

Es handelt sich um eine Android-App mit Namen «GB Whatsapp». Angepriesen wird sie damit, dass sie über neue und bessere Funktionen als die originale Version von Whatsapp verfüge. So soll sie automatische Antworten generieren, Nutzerinnen und Nutzer sollen mehr Bilder auf einmal verschicken können und es soll noch einfacher sein, die Lesebestätigung zu verstecken.

Permanente Sperre droht

Wer diese App programmiert hat, ist nicht bekannt. In Googles Play Store ist sie nicht zu finden, sondern kann nur über externe Websites heruntergeladen werden. Verbreiten können sich solche Apps beispielsweise, indem sie via Chat an bekannte oder auch unbekannte Personen als Link weitergeschickt werden. Dies birgt aber Gefahren, denn laut Whatsapp kann die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer auf dieser nicht offiziellen Version der App nicht garantiert werden.