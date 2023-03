Friedrichshafen: 47-jähriger Mann wird vermisst

Am Dienstag wird bekannt, dass ein 47-jähriger Litauer aus Friedrichshafen (D) vermisst wird. Er ist seit dem 15.03.2023 aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht mehr an seiner Arbeitsstelle in Langenargen (D) am Bodensee aufgetaucht. Bei einer Überprüfung seines Zimmers stellten Beamten fest, dass der Vermisste persönliche Gegenstände zurückgelassen hatte.