Visum Übersicht – Hast du diesen Reisepass, steht dir die Welt offen

Wie wird gemessen, welcher Reisepass besser ist?

Zur Ermittlung des individuellen Rangs der einzelnen Pässe wendete Arton Capital eine dreistufige Methode an: Bei der Beurteilung massgeblich sind, wie viele Länder man mit einem Reisepass visumfrei bereisen kann, bei wie vielen man bei Ankunft ein «Visa on arrival» erhält und bei wie vielen Ländern man eine Einreiseberechtigung innerhalb von drei Tagen erhält (eTA und eVisa).

Der sogenannte beste Reisepass ist der, der einem am mühelosesten in so viele Länder wie möglich einreisen lässt – am besten visumfrei.