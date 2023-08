Aufruf : Hast du dir Botox spritzen lassen, um auszusehen wie Barbie? 

Die Realverfilmung über einen Trip der berühmten Spielzeugpuppe Barbie und ihres Freundes Ken ins wirkliche Kalifornien hat weltweit bereits 1,03 Milliarden Dollar eingespielt. Dabei löste «Barbie» einen regelrechten Hype aus, der sich nun auch auf Schönheitsbehandlungen auswirken soll. Auf Tiktok lassen sich Frauen nun Botox in den Nacken spritzen, um auszusehen wie Barbie. In dem Verfahren wird Botox in den Trapezmuskel gespritzt, um ihn zu entspannen und zu schrumpfen. Dies soll einen schlanken «Barbie-Hals» machen.