Live aus dem Chef-Büro : Hast du eine Frage für den Migros-Chef?

Am Dienstag beantwortet der Migros-CEO Fabrice Zumbrunnen live die Fragen der 20-Minuten-Community. Was wolltest du schon immer wissen? Frag jetzt, ob es in deinem Dorf bald eine Migros geben wird oder wie es mit dem Self-Checkout weitergeht.