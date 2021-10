Live-Chat – Hast du eine Frage zur Lehre oder für die Zeit danach?

Der Live-Talk mit den Expertinnen startet am Donnerstag um 12 Uhr.

Lernende haben es in der Corona-Krise besonders schwer. Wer vorher im Büro war, verpasst im Homeoffice die Ausbildung im Betrieb. In der Gastronomie sind die Stellen so knapp, dass es schwierig wird, nach der Lehre einen Job zu finden .