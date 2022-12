EU-Kommission sammelt «Laptop-Spenden» für die Ukraine

Ukraine-Krieg : Hast du einen alten Laptop? In der Ukraine werden sie dringendst benötigt

Laptops, Smartphones und Tablets gehören in der Ukraine zu den am dringendsten benötigten Gütern.

Die Europäische Kommission ruft Unternehmen und Bürger dazu auf, Laptops, Smartphones und Tablets an die Ukraine zu spenden. Am Donnerstag gab die Brüsseler Behörde gemeinsam mit dem ukrainischen Ministerium für Digitale Transformation die Initiative «Laptops für die Ukraine» bekannt. Die gespendeten Geräte sollen Schulen, Krankenhäusern und Behörden in den am meisten vom Krieg betroffenen Regionen zugutekommen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.