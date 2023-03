Deutschland: Warnstreik an vier Flughäfen

Die Swiss hat für heute mehrere Flüge von Zürich nach Düsseldorf, Stuttgart und zurück gestrichen. Grund ist ein Streik von Angestellten an insgesamt vier deutschen Flughäfen.

Darum gehts Am Freitagmorgen haben an vier deutschen Flughäfen Warnstreiks begonnen.

Die Gewerkschaften fordern für ihre Angestellten mehr Lohn.

Die Swiss hat mehrere Flüge auf den Strecken Zürich – Düsseldorf und Zürich – Stuttgart gestrichen.

Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen haben am Freitagmorgen Warnstreiks an vier Flughäfen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg begonnen. Betroffen sind die Airports Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Der Flughafenverband ADV teilte mit, Fluggesellschaften hätten 583 Flugverbindungen gestrichen, betroffen seien über 76’000 Passagiere.

In Stuttgart etwa sind alle Starts und Landungen des Tages gestrichen, und auch an den anderen Standorten fielen gleich am Morgen viele Verbindungen aus.

«Das Mass ist voll»

ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel kritisierte, dass nicht nur Passagiere durch «ausufernde» Warnstreiks in Geiselhaft genommen würden. «Völlig ausgeblendet wird, dass sich Airlines und Flughäfen gerade von der tiefsten Krise der Luftfahrt erholen.» Beisel nannte Dauer und Umfang des Streiks «unverhältnismässig». «Das Mass ist voll».

Der Streikaufruf von Verdi richtet sich an die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle sowie in der Personal- und Warenkontrolle tätig sind. Die Dienstleistungsgewerkschaft protestiert gegen ein von Bund und Kommunen Ende Februar vorgelegtes Angebot im Tarifstreit. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt monatlich, mindestens aber ein Plus von 500 Euro.

Die dritte Tarifrunde ist von 27. bis 29. März in Potsdam geplant. Deutschland droht, einem Bericht zufolge, ein flächendeckender Warnstreik im Verkehrsbereich: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) planen nach Informationen der «Bild am Sonntag» für den 27. März einen gemeinsamen eintägigen Warnstreik. Eine parallele Arbeitsniederlegung im Mobilitätssektor hätte weitreichende Folgen: Neben der Deutschen Bahn wären der öffentliche Personennahverkehr, die Flughäfen und die Autobahngesellschaft des Bundes betroffen.

Hinweise für Schweizerinnen und Schweizer

Auf Anfrage von 20 Minuten teilt die Medienstelle der Swiss mit, dass am heutigen Freitag (17. März) mehrere Flüge auf den Strecken von Zürich nach Düsseldorf (Hin- und Rückflug) und von Zürich nach Stuttgart (Hin- und Rückflug) gestrichen wurden. «Fluggäste, die davon betroffen sind und bei der Buchung ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben, werden proaktiv kontaktiert und auf Wunsch umgebucht. Passagiere die über ein (Online-)Reisebüro gebucht haben, werden gebeten, das jeweilige Reisebüro zu kontaktieren», schreibt die Swiss an 20 Minuten. Die Fluggesellschaft hält alle Passagier dazu an, rechtzeitig den Status ihres Fluges auf der Website Swiss.com zu überprüfen.

