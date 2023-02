Arbeitskultur: Hast du einen Millennial-Chef oder bist du eine langjährige Führungskraft?

In den sozialen Medien berichten Menschen darüber, wie anders es sei, einen Millennial als Chefin oder Chef zu haben. «Ich habe soeben angefangen, für einen Millennial-Chef zu arbeiten, und ich sage euch, es ist wie Tag und Nacht», sagt etwa eine Frau. Viele Tiktok-User schwärmen von ihren Millennial-Vorgesetzten, die kollegial und erfrischend seien und kein Micro-Management betreiben würden.

Hast du eine Millennial-Chefin oder einen Millennial-Chef? Oder gehört deine Chefin oder dein Chef der alten Garde an? Wie ist sie oder er? Oder bist du selbst Millennial-Chef oder Boomer-Chef? Was ist dir in deinem Führungsstil wichtig? Erzähle uns von deinen Erfahrungen!