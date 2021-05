Live aus dem Chef-Büro - Hast du Fragen an den Globetrotter-Chef?

G lobetro t ter- C he f A ndr é Lüt hi stellt sich den Fragen der 20-Minuten-Community.

Wie es mit dem Reisen weitergeht, verrät Globetrotter-Chef A ndr é Lüt hi am Donnerstag.

Die Corona-Krise hat die Reisepläne vieler Schweizerinnen und Schweizer über den Haufen geworfen. Rund ein Drittel der Bevölkerung hat in der Pandemie auf Flüge an exotische Orte verzichtet. Stattdessen reisten viele durchs eigene Land. Doch die Sehnsucht nach Ferien im Ausland ist gross.

Die Reisebüros rechnen darum mit einem baldigen Reise-Boom. Aber Einreisebestimmungen wie Quarantäne- oder Testpflicht erschweren Ferien in vielen Ländern weiterhin. Worauf man beim Reisen in der Corona-Krise achten muss und wohin man zurzeit ohne Probleme verreisen kann, weiss G lobetro t ter- C he f A ndr é Lüt hi.