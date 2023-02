Erdgas in Pfaffnau LU: Hast du gewusst, dass das Entlebuch einmal dem Erdgasrausch verfiel?

Zu klein war die Menge an Erdgas in Pfaffnau, um sie zu fördern. In den Erdgasrausch verfiel man in der Schweiz bisher nur einmal: Vor rund 40 Jahren wurden in Entlebuch 74 Millionen Kubikmeter Gas gefördert.

1 / 6 Bei einer Erdsondenbohrung in St. Urban in der Gemeinde Pfaffnau LU stiessen Arbeiter auf Erdgas. Dieses wurde kontrolliert abgebrannt, nachdem die Feuerwehr eine Gasleitung installiert hatte. 20min/News-Scout Zuvor war das Gas sicherheitshalber nach dem Austritt entzündet worden. Dabei war ein Container in Brand geraten. News-Scout Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. News-Scout

Darum gehts Im Pfaffnauer Ortsteil St. Urban stiess man bei einer Erdsondenbohrung auf Gas.

Das Gas wurde kontrolliert abgebrannt und das Bohrloch verschlossen. Das Gas zu fördern ist nicht rentabel.

Bisher wurde in der Schweiz nur einmal Erdgas gefördert: 74 Millionen Kubikmeter wurden vor Jahrzehnten in Entlebuch gefördert.

Bei einer Erdsondenbohrung in St. Urban in der Gemeinde Pfaffnau LU trat plötzlich Erdgas aus dem Bohrloch. Zwei Liegenschaften wurden zur Sicherheit evakuiert. Die Feuerwehr errichtete eine Leitung und entzündete das Gas, damit dieses kontrolliert abgebrannt wird. Seit zwei Tagen ist der Feuerwehreinsatz beendet, heisst es auf Anfrage beim Feuerwehrinspektorat des Kantons Luzern. Inzwischen wurde das Bohrloch verschlossen. Wenige Tage zuvor waren Arbeiter bei einer Erdsondenbohrung in Langenthal BE ebenfalls auf Erdgas gestossen. Auch dieses Gas wurde kontrolliert abgebrannt.

Dass bei Bohrungen Gas austritt, kommt hin und wieder vor: «Mit Gastaschen muss man in diesem Gebiet immer rechnen», sagt Geologe Christian Häring zum «Willisauer Bote». Das Gas stammt von Kohleschichten, die sich im Gebiet zwischen Kölliken, Oftringen, Rothrist und dem Rottal befinden. Das grosse Geld wird man mit austretendem Gas in diesem Gebiet aber nicht machen können. Erdgasförderung ist dort nicht rentabel. Das gelte generell für sämtliche Methangasvorkommen im 100-Meter-Bereich in der Tiefe, so der Geologe zum «WB» (Bezahlartikel) weiter.

Erdgasförderung hat man in der Schweiz laut dem Verband der Schweizerischen Gasindustrie bisher nur an einem einzigen Ort betrieben: bei Finsterwald in der Gemeinde Entlebuch LU. Ab 1985 wurden dort gemäss Korporation Entlebuch 74 Millionen Kubikmeter Erdgas gefördert und in die Gasleitung zwischen Italien und den Niederlanden eingespeist. Auch 2400 Kubikmeter Leichtöl konnte man dem Boden entnehmen. 1994 fiel der Druck der Erdgasquelle jedoch ab. Das Bohrloch wurde anschliessend verschlossen. Gelohnt hatte sich der Abbau damals nicht: Durch die Gasförderung konnte lediglich ein Teil der Bohrkosten von rund 30 Millionen Franken bezahlt werden.