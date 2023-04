Zürich: Hast du gewusst? Der Böögg war einst ein Immobilien-Hai

Das Sechseläuten hat seinen Ursprung in einem abgerissenen Quartier in Zürich, dem «Kratz».

Die Ursprünge

Die Hintergründe

Der Kratzquartier fiel der städtischen Aufwertung des 19. Jahrhunderts zum Opfer. Das Armenquartier hatte einen schlechten Ruf: «Man hatte noch weniger Interesse für das, was dahinten im Kratz vorging, als für das, was hinten in der Türkei geschah», meinte Julius Stadler. Im Mittelalter war das Quartier für seine Freudenhäuser, seine schlechten hygienischen Verhältnisse und Ausdünstungen berüchtigt. Auch der Scharfrichter, der Henker, arbeitete und wohnte gleich neben dem «Kratzturm» im Quartier. Die sozialen Unterschiede zum Rest der Stadt waren gross: Im Kratz wurde sogar eine eigene Sprache, die «Gaunersprache» Rotwelsch gesprochen.

Zweckloser Widerstand

Die Stadt wollte in einer sogenannten «Grossen Bauperiode» ab 1860 zur europäischen Weltstadt werden. Zürich wollte etwa den neuen Hauptbahnhof zunächst in die Altstadt verlegen. Die Bewohner der bessergestellten «mehreren Stadt» rechts der Limmat wehrten sich allerdings erfolgreich gegen das Vorhaben. Im Gegensatz dazu war der randständige Chratz machtlos gegen die Pläne der Stadtherren. Dies, obwohl sich die Anwohnenden 1866 als «Nachbarngesellschaft im Kratz» zusammenschlossen und sich aktiv gegen den Abriss eingesetzt hatten. Die Nachbarngesellschaft organisierte seit 1868 auch das Sächsilüüte.

Das Ende des Kratzquartiers

Das Sechseläuten 1892 war also eine Demo gegen den Abriss des Kratzquartiers: Die Verbrennung des «Bööggs» als Verkörperung eines bürgerlichen Zürchers war ein Akt des letzten Aufbäumens. Jedoch war der Kampf der Quartierbewohnenden vergebens: 1891 war das gesamte Kratzquartier verschwunden. Nach der Demo von 1892 verteilten sich die Chrätzlerinnen und Chrätzler verteilten sich in andere Quartiere oder zogen aus der Stadt fort.

Die restlichen Zürcherinnen und Zürcher weinten dem Quartier keine Tränen nach. So schrieb die «Zürcher Adressbuch-Zeitung» 1899: «Dass dieser hässliche Name [Kratz] verschwunden ist, ist ebenso wenig zu bedauern, als dass die dortigen alten Häuser schönen Gassen, dem Stadthaus, dem Geschäftshaus des Metropols und dem neuen Postgebäude Platz gemacht haben, auf welches Mutter Helvetia uns so lange und so sehnlich hat warten lassen.»