Aufruf: Hast du in Veranstaltungen gearbeitet und abstruse Situationen erlebt?

An einer Zünfter-Festivität im Vorfeld des Sechseläutens kam es zu höchst umstrittenen Darbietungen. Wir wollen wissen, ob auch du so etwas erlebt hast. Erzähl uns davon!

Hier sieht man, wie eine Zunft auf rassistischen und diskriminierenden Inhalt setzt. Tages-Anzeiger

Männer, die schwarz angemalt sind, und Männer, die in Frauenkostümen stecken: Es wird sich über Homosexuelle und Prostituierte lustig gemacht. Ein Gag mit rassistischem und diskriminierendem Inhalt soll das Publikum zum Lachen bringen. Was genau war passiert? Am Samstag vor dem Sechseläuten trafen sich Zünfter und ihre Frauen sowie geladene Gäste zu einem nicht öffentlichen Anlass, an dem viel gelacht wurde – nicht zuletzt über Minderheiten.

Geoutet hat diese der DJ: «Es war einfach zu viel für mich», sagt der 43-jährige Gilles Meyer (Name geändert) gegenüber dem «Tages-Anzeiger» zu dem, was er als Tontechniker und DJ am Zünfter-Anlass «Ball beim Böögg» im Restaurant Terrasse in Zürich erlebte. Er habe sich sogar kurz überlegt, Licht und Ton einfach herunterzufahren, als die Darsteller auf der Bühne ihre verletzenden Sketches präsentierten. Das tat er zwar nicht, doch er griff zum Handy und filmte das Geschehen.

Nun bist du an der Reihe: Hast du mal in einer geschlossenen Veranstaltung gearbeitet und abstruse Situationen erlebt? Dann erzähle uns davon. Wir wollen alles wissen. Wo war es, was genau ist passiert und wie hast du reagiert? Erzähl uns davon, gleich hier unten im Formular.