Ticket-Verlosung: Hast du Lust auf ein Date mit Loco Escrito?

Als Hommage an seinen Papà und als Dank an seine Liebsten haben alle einen Platz auf dem neuen Album «Fernando» des Sängers gefunden.

Doch der Musiker liess sich nicht unterkriegen und verarbeitete seine Trauer mit neuer Musik, die am 29. April in Form eines neuen Albums erscheint. Es trägt nicht nur den Namen «Fernando», sondern beinhaltet mit dem Song «Mi Superman» auch einen Dank an seinen Superhelden. Weiter sind aber auch Liebeserklärungen an seine Mutter Isabelle (65), Tochter Aisha (6) und Freundin Michelle (25) auf dem Album zu finden.