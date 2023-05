Aufruf : Hast du noch Sex in der Beziehung? 

Bei Robbie Williams und seiner Ehefrau Ayda Field bleiben die Kleider im Bett derzeit an. Die beiden offenbarten, dass es zwischen ihnen seit einiger Zeit eine Sexflaute gibt.

Wie sieht es bei dir in der Beziehung aus? Habt du und deine Partnerin oder dein Partner noch regelmässig Sex oder seid ihr ohne Sex glücklich? Dann schreib uns.

Sänger Robbie Williams (49) und seine Ehefrau Ayda Field (43) gewähren in einem Interview ehrliche Einblicke in ihre Beziehung: Das Paar spricht darin über seine Sexflaute. Grund ist die fehlende Libido des Sängers. Nichtsdestotrotz seien sie glücklich. Die beiden sind seit 17 Jahren liiert und haben vier gemeinsame Kinder. Wie sieht es bei dir in der Beziehung aus? Habt du und deine Partnerin oder dein Partner noch regelmässig Sex oder seid ihr ohne Sex glücklich? Dann schreib uns. Deine Angaben werden anonym behandelt.