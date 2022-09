Aufruf: Hast du schlechte Angewohnheiten? Erzähle uns davon!

Daumenlutschen, Nägelkauen oder an den Haaren spielen – das sind Ticks, an die man sich im Verlauf der Jahre gewöhnt. Es ist nicht so einfach, diese loszuwerden, auch dann nicht, wenn man erwachsen ist. Das zeigt die britische Bob-Athletin Mica Moore. Auf ihrem Tiktok-Account spricht sie sehr offen über ihre schlechte Angewohnheit: Noch mit 29 Jahren nuckelt sie an ihrem Daumen. Egal, ob im Bett, im Auto oder auf der Arbeit – das Nuckeln ist ihr ständiger Begleiter.