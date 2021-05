Corona-Fettleibigkeit - Hast du seit Corona Probleme mit dem Gewicht?

Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Bericht hervorgeht, lebt in manchen Ländern Europas jedes dritte Kind im Alter von sechs bis neun Jahren mit Übergewicht oder Fettleibigkeit. Die Kinder bewegen sich weniger und haben seltener Zugang zu Schulessen, warnt die Weltgesundheitsorganisation. «Covid-19 könnte unter Umständen einen der am stärksten beunruhigenden Trends in der WHO-Region Europa verstärken – zunehmende Fettleibigkeit bei Kindern», erklärte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge. Das Gefährliche daran sei, dass Übergewicht und Fettleibigkeit in direkter Verbindung mit lebensbedrohlichen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs stünden.