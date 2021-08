Aufruf - Hast du seit den Corona-Lockerungen Sex ausserhalb der Partnerschaft?

«Weil das Leben zu kurz ist», «aus Langeweile» oder «weil ich das Leben nach der Pandemie anders betrachte»: Laut einer nicht repräsentativen Umfrage eines britischen Seitensprung-Portals Illicit-Encounters ist die Nachfrage nach ausserehelichem Dating so gross wie noch nie. Der Grund: Das Ende des Lockdowns am 19. Juli. Die britische Tageszeitung «The Sun» spricht in diesem Zusammenhang gar von einer «Sindemic», also einer Sünden-Epidemie.